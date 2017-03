El arte de la demolición

UD Logroñés, 3 – Albacete Balompié, 4

La UD Logroñés recibe un serio correctivo de un Albacete que del minuto 31 al 48 de partido le hizo cuatro goles, los dos primeros a balón parado y el tercero de penalti.

El buen juego del equipo local durante la primera media hora se desploma por los constantes errores en las dos áreas: la demolición también es un arte.

@smorenolaya.

Es un placer visual ver cómo un edificio se derrumba. Cómo esa mole de hormigón y hierros cae en cuestión de segundos con las cargas de dinamita adheridas en los muros de carga. Del último piso hasta la planta baja en escasos diez segundos. Una demolición perfecta es un placer para los sentidos. El ruido y el aire se cargan de energía. Tocar el botón para generar una destructora cantidad de energía que maravilla a quienes desde la distancia observan tanto poder tras un leve gesto como el de pulsar un botón, imagino, rojo. El público asistente colma este gesto de liberación de energía con un gran aplauso mientras trata de salir cuanto antes de la nube de polvo que llega movida por el viento.

Todos aplauden; todos, salvo uno, pues ve su casa convertida en puro escombro.

No lo celebra, la nostalgia de los recuerdos felices le invade, la tristeza se refleja en su mirada, y la demolición supone para él un momento doloroso, de energía negativa. Mientras su edificio pierde 0-4, recuerda sentado en Las Gaunas durante esta tarde primaveral la victoria contra el Lealtad para certificar el primer playoff de ascenso de su corta historia. Pasa por su mente el dolor siempre presente de Torrent que le hizo ser más duro. Los partidos ante los favoritos del Grupo I compitiendo de igual a igual es un pensamiento aún vivo que destapa una sonrisa mientras el favorito del Grupo II destruye a los riojanos. Villarreal, claro. Todo era amarillo, salvo el muro blanquirrojo. La foto de Villarreal tiene movimiento y es en color. Las cervezas alrededor de la Giralda, el último partido de la temporada pasada, los 8.000 en Las Gaunas, los partidos de Copa: UCAM, el Pizjuán… Ganar y ganar para volver a ganar. Era posible hasta cumplir este mantra de don Luis. Ahora, dos triunfos seguidos en 30 partidos es un imposible.

Así que ahora observa desde su asiento de Las Gaunas cómo este edificio cae desplomado en cuestión de minutos, exactamente los que van del 31 al 48 de partido con un oportuno descanso que deja el tiempo suficiente para comentar el 0-3. Cuatro goles directos al corazón de unos aficionados que desde su asiento ven cómo justo el Día del Padre todo aquello se cae por lo mismo de siempre, por esas cargas de dinamita adheridas a las dos áreas, la propia y la rival. Y eso, para el líder de la categoría es toda una invitación a pulsar el botón rojo que siempre llevan encima Josan, Iván Sánchez, Héctor y Aridane.

Cuatro goles a una UD Logroñés que padece un sufrimiento excesivo, pues no juega peor que su rival, por momentos hasta le supera, pero siempre acaba cediendo por los errores que comete en su área y en la contraria. Gálvez y Aridane, los dos primeros, a balón parado ambos. Dos más a la cuenta del espíritu defensivo de todo el equipo. El tercero de penalti, por parte de un Amelibia que cada día está más lejos de jugar en el Eibar, sobre todo si sigue cometiendo penaltis como el que le hizo a Iván Sánchez. Tan tonto que hasta el árbitro dudó. No se lo podía poner tan claro. Lo transformó el propio Iván Sánchez para dejar esto en un 0-3, con el edificio blanquirrojo destruido y la grada tratando de asimilar lo que es un hecho, que Rafa Berges está totalmente solo. Y bien lo sabe, pues en rueda de prensa manifestó que “yo no puedo defender los saques de esquina, ni meter los goles”.

Esto es cierto. Pero sí puede poner sobre el terreno de juego a los que van a ir hasta el final, como Reguilón, Marcos André, Luca Ferrone, Miguel, Rico, Remón, Salvador, León…, y prescindir de los que no están por la labor de sacar a este equipo del lío tremendo en el que se encuentra, como Juanfran, afectado como nunca antes se había visto por los cantos de sirena eibarreses. Berges también puede poner a los que están en las mejores condiciones físicas, haciendo un gran favor a Muneta, que con sus problemas de rodilla no puede dirigir el ataque riojano. Berges puede hacer muchas cosas de forma diferente… o igual ya es demasiado tarde. Construir o destruir para que una reacción de tres goles deje de ser la típica pintada de fachada meses antes de mandarlo todo al carajo, porque en esto del fútbol hasta una demolición puede ser todo un arte.

Ficha:

UD Logroñés: Miguel; Rico, Caneda, Pazó (Amelibia, m. 38), Paredes; César Remón, Carles Salvador; Traver, Muneta (Sergio Reguilón, m. 56), Espina; y Juanfran (Marcos André, m. 62).

Albacete Balompié: Tomeu; Mode, Gaffoor, Adri, Galas; Gálvez (Lado, m. 62), Marc Rovirola; Josan, Iván Sánchez (Gila, m. 45), Héctor; Aridane (Aketxe, m. 55).

Goles: 0-1, m. 31, Gálvez. 0-2, m. 35, Aridane. 0-3, m. 42, Iván Sánchez, de penalti. 0-4, m. 48, Aridane. 1-4, m. 70, César Remón. 2-4, m. 73, Pablo Espina, de penalti. 3-4, m. 90, Sergio Reguilón.

Árbitro: Fernández Pérez, del colegio catalán. Amonestó a los locales Rico, Salvador, Remón, Traver, Juanfran y Sergio Reguilón; y al visitante Gálvez.

Incidencias: 2.900 personas en Las Gaunas. Tarde primaveral. Césped en perfecto estado.