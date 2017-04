El debut con gol de Marcos André

En este repaso individual de cada una de las actuaciones, sin duda convendría destacar el cambio de esquema que introdujo Berges. Se olvidó de la defensa de cinco con tres centrales y dos carrileros, para mantener el 4-4-2 con el que cerró y empató el partido hace una semana en Lejona. Quizás, volcó demasiado el juego a la banda izquierda olvidándose de la derecha, que con Muneta sobre el césped tiene sentido, pero sin él y con Amelibia de lateral, el campo queda un poco tendido hacia el otro lado. Pero la noticia estuvo en el debut como titular de Marcos André, que para el minuto tres ya había marcado su primer gol en Segunda B.

Fotos: Díaz Uriel para Diario LA RIOJA.

PORTERO



Miguel Martínez de Corta.





Apenas tuvo que intervenir. Atajó bien un disparo raso de Dioni dentro del área y poco más. La jugada clave llegó con el centro de Molinero desde el costado izquierdo en posición muy ajustada. Miguel decidió dar un paso adelante para cubrir un posible pase atrás. Molinero logró ponerla en el segundo palo, lo que pilló a Miguel fuera de sitio. Arriesgó y falló. Que Cristóbal la acabara metiendo con la mano es algo que tampoco se puede pasar por alto.

DEFENSAS

Amelibia. Lateral derecho.



No se le puede achacar error alguno de bulto. Sencillamente que Abel Molinero fue muy superior al defensor vasco por esta zona, que es por donde el Fuenlabrada hizo algo más de daño y por donde acabó empatando el partido. Amelibia no se suma nunca al ataque, y con Muneta de volante derecho, esta banda no tuvo presencia en todo el partido.

Caneda. Central derecho.



Probablemente hayamos visto la mejor actuación de César Caneda, en el aspecto individual, de todo el campeonato. Y ya era hora. Fantástico en la salida del balón, estuvo muy bien al corte y sin problemas para mantener la línea defensiva en su sitio. Dioni anduvo por ahí, y después de un año entrenando juntos está claro que Caneda sabía cómo pararle, y lo consiguió. De lo mejor del partido.



Pazó. Central izquierdo.



A la altura de las circunstancias de un partido importante, Pazó estuvo en buena línea, sin dudar y sin cometer errores. Sin embargo, con el balón en los pies, cuando le tocaba desplazarlo en largo cometía un error ya habitual, mostrar en exceso a los defensas rivales dónde quería mandar ese balón por la orientación que iba cogiendo su cuerpo. Debería mejorar esta cuestión.

Paredes. Laterla izquierdo.



De más a menos. En la primera parte se le vio sumarse al ataque con mucho entusiasmo, doblando siempre a la espalda de Reguilón, que jugaba con Espina y Muneta para luego acabar sobre Paredes, que las puso dentro del área. Acabó más preocupado en defender por la intensidad final que adquirió el partido.

CENTROCAMPISTAS



Adrián León. Pivote defensivo.





No acaba de encontrar su disposición adecuada para ayudar en la creación del juego. Bien como siempre en las labores de destrucción, Adrián León debe dar un paso adelante a la hora de tener la pelota y moverla con criterio. Le cuesta y el equipo se resiente.



Muneta. Volante derecho.



Tuvo que dejar el partido en el descanso después de que sufriera un pinchazo en el gemelo de su pierna derecha. Pudo acabar la primera mitad, pero no seguir sobre el césped tras el paso por vestuarios. Y fue una pena, porque a pesar de que el equipo carecía de banda derecha, con Muneta como volante derecho, el equipo mezcló genial por dentro aprovechando el juego entre líneas de Muneta y Pablo Espina. Fueron los generadores de todo el juego ofensivo del equipo. Da la sensación de que con Muneta el resultado hubiera sido otro.

Carles Salvador. Volante.





Es un diésel sin ninguna duda. Ha cogido la línea positiva para el equipo. Maneja, roba y da salida de balón. Eso sí, no se puede esperar de Carles Salvador un cambio de guión determinante. Su juego es claro pero en ocasiones previsible. Genial si tiene al lado alguien que luego sea capaz de romper líneas por delante. Prueba de ello, es que mientras estuvo Muneta, con Salvador de escudero, el juego fluyó con bastante criterio.

Reguilón. Extremo izquierdo.



Se acercó tanto al último pase que fue una pena que alguno de sus cuatro geniales balones dentro del área desde el costado izquierdo no acabara en gol. Puso cuatro centros tocados fantásticos que con Marcos André dentro del área generaron problemas a la defensa visitante. Faltó ajustar un centímetro cada pase o remate para haber sido el día de los jóvenes del equipo.

DELANTERO

Pablo Espina. Delantero.



Es el verso suelto y feliz de este equipo. Ha adquirido galones y el peso de lo que de momento no está siendo la remontada blanquirroja. Sin duda el más regular del campeonato en el aspecto positivo del juego. Tiene mucha calidad, fuerza e intensidad. Se asocia genial por dentro y dispone de remate. Una pena que su balón picado por encima del meta saliera ajustado al palo, pero por fuera. Hubiera sido el 2-0 y a buen seguro una nueva victoria para los locales.



Marcos André. Delantero.



Demostró que un 9 no solo debe tener capacidad para dejar balones atrás para la llegada de sus compañeros. Un 9 debe y puede estar dentro del área. Marcó en su debut como titular. En un rechace, como un 9 de toda la vida. Y luego tuvo dos ocasiones que por muy poco no acabaron en las redes. Sus desmarques de ruptura a los costados fueron muy beneficiosos para el colectivo. Veremos cómo de desenvuelve fuera de Las Gaunas.

DESDE EL BANQUILLO

Sergio García.



Después de mucho tiempo, Sergio García volvió a disponer de algo más de cinco minutos para demostrar alguna de sus prestaciones. Estuvo intenso, ayudó al equipo, robó tres balones muy interesantes y dio salida a varias contras realmente peligrosas. Supo aprovechar estos 45 minutos, jugó siempre a banda cambiada, es decir, entró por la derecha por lo que fue reiterativo en su necesidad de irse por dentro.



Juanfran Guarnido.



Redebutó con la camiseta blanquirroja en el minuto 79. Después de casi tres meses fuera del equipo, regresó el 9 por el que realmente apostaron Pouso y Eibar para este campeonato. En su octavo partido tampoco marcó, y eso que tuvo una ocasión fantástica a falta de pocos minutos para el final. Fue una contra, que él mismo se encargó de desperdiciar al no confiar en su velocidad para plantarse en un mano a mano con el meta rival.

Mendi.

No se puede valorar su actuación porque apenas tuvo minutos para demostrar su potencial.