El goleador tumbado

El fracaso de Carlos Pouso y Rafa Berges en la firma de un ‘9’ en enero complica el futuro del club

@smorenolaya.

Vi llorar a Pepe Calvo en Las Llanas, a Bermejo sentir como propias esas lágrimas, y a José Ignacio rendir cuentas «al jefe» por teléfono. Vi el que a buen seguro ha sido el momento más duro para un club que está acostumbrado a perder grandes oportunidades de avanzar hacia arriba, pero que se asusta y encoge como nadie al sentir de cerca el fuerte aliento de la Tercera División, categoría que le es ajena por nacimiento y que se presenta como un abismo demasiado oscuro.

Aquel equipo tocó fondo y salió hacia arriba para, en una segunda vuelta casi perfecta quedar en quinta posición a solo dos puntos del playoff. Es evidente que esta hazaña no se volverá a repetir tras el próximo paso de los riojanos por Las Llanas este domingo. Es imposible una reacción a tiempo; ahora todo pasa por salvar la categoría. Llegar a los 45 puntos para empezar de nuevo. Otra vez.

Que es precisamente lo que se dijo durante el pasado mes de noviembre. Fichar para recomponer las piezas y lograr los objetivos. Eso es lo que se iba a hacer. Mejorar lo que había. Pero no se hizo. Porque llegó la dimisión en diferido del entrenador que ahora es director deportivo, y el plan inicial se modificó. Porque hasta los que no acuden a Las Gaunas domingo tras domingo han visto que el goleador descansa tumbado. Y en una decisión que esperemos no sea la peor en la historia del club blanquirrojo por sus consecuencias no se quiso traer a un 9 durante el mercado de invierno, que con sus 31 días se presentaba como espacio temporal suficiente para observar el mercado y aprovechar una oportunidad que permitiera, como se dijo, mejorar lo presente.

Y por si no fuera poco, salió Mendi, y se le invitó a Juanfran a ser titular por decreto, para que cogiera la forma y demostrara a propios y extraños que el Eibar y Pouso no se equivocan. Pero sí lo hacen, pues el fútbol, en ocasiones, es tozudo. El Eibar, Pouso y Berges se equivocaron en sus respectivos despachos, como quedó constancia tras los choques de Socuéllamos y Zamudio. No se trajo un 9 porque el mejor ya estaba en Logroño. Era cuestión de tiempo. Un mes después la realidad sigue mostrando lo que todos fueron capaces de ver sin estar en todos los entrenamientos, tan solo acudiendo a Las Gaunas, que este equipo debió haber fichado a Chus Hevia. No se le quiso firmar pese a que el jugador esperó hasta última hora, y finalmente, cansado, acordó con el Linares, donde ya marca porque este delantero suele ponerse de pie.

Hevia no fue el único 9 contactado por la UD Logroñés, a pesar de que el mismo Pouso se encargara de explicar a los medios que no había hablado nunca de traer un 9. Sí lo hizo, pero el Murcia le pagó a Rayco algo más del doble de lo que se le ofrecía en Logroño. Se fracasó en la contratación de un delantero y en mantener a otro que tumbado espera que esto acabe.