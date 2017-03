UD Logroñés, 0 – Arenas Club, 0.

Trabajo perfecto de la UD Logroñés para apaciguar los ánimos blanquirrojos vividos en Sestao y convertir así Las Gaunas en una triste y rutinaria costumbre

Empate sin goles ni apenas ocasiones en las que los dos porteros brillaron por encima de los delanteros en las dos y únicas oportunidades del partido

“Esta semana se presenta complicadilla: es el cumpleaños del sobrino, mañana tengo la reunión con los proveedores, debo pasarme por el asesor, mirar lo de mi madre, y tenemos que ir al súper. Mira, voy a aprovechar, ahora que esto va a empezar con retraso por otra lesión de uno de los árbitros”.

“Ha estado bien ese disparo de Reguilón desde la frontal. Y Marcos André ha tenido otra clara en la primera parte que no supo enviar a la portería. Por cierto, se me olvidaba:”

Es la consecuencia de la evidente desconexión emocional que se está experimentando semana tras semana en Las Gaunas. El aficionado aprovecha su paso por Las Gaunas para hacer la lista de la compra, recordar viejos tiempos, analizar en voz alta ante sus compañeros de tribuna cómo le va en el curro, repasar las tareas de la semana venidera, hablar de política, religión o incluso de economía. Mirar la pantalla del móvil es un recurso de lo más habitual.

El equipo ya no solo no gana a nadie en casa, sino que encima adolece de ese empuje que otros equipos, por muy mal que les vayan las cosas, sí tienen. Lo hizo hasta el Sestao la semana pasada ante su público; pese a ir perdiendo, lo intentó hasta el final para dar cierto brillo a su derrota. La UD Logroñés empata en casa ante el Arenas a nada, justo el día que podía dar continuidad a lo vivido en Las Llanas, sumar por fin dos victorias consecutivas y dejar el descenso a más de dos partidos… Y sin embargo empata a nada para certificar que además del talento sobre el césped este equipo deberá recuperar una cierta conexión emocional con el público, darle algo a cambio para tener motivos para ayudarles en el objetivo de salvar la categoría, hecho, que tras partidos como el de hoy, queda en seria duda, teniendo en cuenta el calendario que está por llegar.

Porque la tuvo Pablo Espina en la recta final, con un remate solo ante el portero que el meta sacó en una gran intervención. Y sin embargo, lo mejor fue otro asunto, tras una lesión de un rival vizcaíno.

Esto significa que la desconexión emocional es evidente, clara y preocupante, porque el empuje del equipo no invita a meterse en los partidos. La ausencia de talento es evidente en el juego ofensivo, y depender solo del balón parado cierra las posibilidades de hacer algo importante en la portería contraria si enfrente si sitúan equipos bien protegidos en este aspecto como el Arenas Club, que tampoco expone en exceso para ganar porque no lo necesita pero no se deja ir como para perder él solito los partidos. Así que la UD Logroñés no los gana porque no tiene arriba nada relevante, y no los pierde porque Miguel volvió a estar a gran altura en otra mano fantástica que le sacó a Dani López en el segundo tiempo. Y ya se sabe qué sucede cuando no se ganan los partidos en casa. Que se mira en la recta final del encuentro el móvil y las sensaciones no son buenas.

Aunque por suerte, siempre hay alguien que está un poco peor. Eso es lo que le queda a los aficionados blanquirrojos a día de hoy.

FICHA:

UD Logroñés: Miguel; Rico, Caneda, Pazó, Paredes; Adrián León, Salvador, Muneta (Fran Pastor, m. 75); Traver, Marcos André (Juanfran, m. 68), y Espina.

Arenas Club: Txemi; Camus, Zumalakarregi, Bergara, Royo, Txopi; Matador, Uranga; Borja Díaz (Dani López, m. 45), Ubis (Pérez, m. 54) y Zabaleta (Aguiar, m. 89).

Goles: No hubo.

Árbitro: Pardeiro Puente, del colegio cántabro. El partido se retrasó quince minutos en su comienzo por la lesión de la asistente Rocío Puente. Fue sustituida por otro colegiado. Amarillas para Adrián León (no jugará la semana que viene) y Espina y a para los locales Txopi, Ubis y Borja Díaz.

Incidencias: Tarde fría, lluviosa y poco agradable. Césped en buen estado.