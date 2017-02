UD Logroñés, 0 – Barakaldo, 1.

La UD Logroñés cae derrotada frente al Barakaldo por un nuevo error defensivo y la incapacidad de hacer un gol a pesar de ser superior en todo momento a su rival

Rafa Berges suma una nueva derrota, y se choca de lleno con un problema evidente desde el año pasado: la falta de gol, un hecho que Carlos Pouso no solucionó durante el mercado de invierno porque no lo creyó necesario.

@smorenolaya. Logroño

Y ahora todos cerramos fuerte los ojos tras ver el vídeo. Los cerramos muy fuerte. Como si jamás pudiéramos volverlos a abrir. Y a oscuras podremos reconocer que el pensamiento mágico es una maravilla, que pensar y razonar desde un supuesto erróneo es la mejor forma de gestión. Entonces, vemos a Marcos André (un joven del filial con demasiada responsabilidad) maravillarnos, tal y como aseguró Pouso aquel 31 de enero, y a Juanfran siendo titular fuera y en casa, en plena forma. Vemos a estos dos ‘nueves’ meter goles a destajo. De un lado, del otro, pases y pases para convertirlos todos ellos en gol.

Siga con los ojos cerrados, es la clave del pensamiento mágico. Entonces hay más pases y más pases, por dentro y por fuera, que acaban todos en la red, tanto en Las Gaunas como fuera. Y el equipo remonta, y Berges sonríe y se gana la renovación casi vitalicia, y la gente celebra en las gradas… No abra los ojos. Porque es así como el pensamiento mágico de Carlos Pouso se comprende como una forma acertada de tomar decisiones. Que “no” hacía falta un 9, que no era necesario, que lo suyo era generar más ocasiones. Que los goles llegarían por sí solos. Le recuerdo que sigue con los ojos cerrados. A oscuras.

Pero el pensamiento mágico carece de razonamiento científico, y bajo su desarrollo subyace siempre un proceso sobrenatural que da al traste con todas las teorías. Hasta incluso con ésa que asegura que creando más ocasiones llegarían más goles.

Abra los ojos. Con la luz podrá comprobar que no es así. Los goles no llegan, salvo el de Titi a la contra frente al Toledo, y los dos goles a balón parado de Amelibia. Poco más… también en puntos clasificatorios. Poco más. No hay más, pues todo surge del hecho misterioso o sobrenatural del pensamiento mágico. Y sin la base científica de que haya tíos en ataque que metan los goles que otros ofrecen generosamente durante casi 90 minutos de juego bien desarrollados contra el Barakaldo, los goles no llegan porque no hay ‘nueves’ que los hagan efectivos; por mucho que, como en este último partido, les manden los laterales (Ferrone y Paredes) y Reguilón decenas de pases para que alguien se adelante en el primer palo, la empuje y la lleve a la red.

Y sabido es que el error en el área riojana llegará de un momento a otro. Y llega, claro, porque esto sí es científico. Esta vez Amelibia, que sale de su sitio a la espalda de Vitoria para ayudar a Paredes. Amelibia con amarilla, todo lo demás es lo habitual: se va Vitoria, Amelibia no le puede tirar, pone el pase atrás, e Izquier marca en el único tiro (a puerta y fuera) del Barakaldo en todo el partido. De nuevo los errores en las dos áreas impiden sumar a los riojanos que se hunden atrapados por el pesadísimo lastre del pensamiento mágico, ese que llegó a asegurar un día de enero que no hacía falta un delantero que metiera goles en este equipo. Que para eso estaba Juanfran, que se iba a salir en cuanto cogiera la forma. Y ya ni juega.

FICHA:

UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Caneda, Amelibia (Juanfran, m. 75), Paredes; Remón, Salvador (Traver, m. 67); Muneta, Espina, Reguilón; y Marcos Andrés.

Barakaldo: Gaizka; Aythami, Amondarain, Galán, Izquier; Iru, Cerrajería (Juaristi, m. 42); Oca (Alain Arroyo, m. 45), Deco, Davi M. (Alday, m. 71), y Vitoria.

Goles: 0-1, m. 57, Izquier.

Árbitro: Barceló Roca, del colegio catalán. Amonestó a los locales Amelibia y César Remón; y a los visitantes Iru, Vitoria y David M.

Incidencias: 2.400 personas en Las Gaunas. 150 seguidores vizcaínos. Tarde primaveral. Césped en buen estado.