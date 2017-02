En descomposición

UD Logroñés, 1 – Zamudio, 1.

Rafa Berges se deja buena parte de su credibilidad en un pésimo empate ante un Zamudio que suma su segundo punto de 39 disputados como visitante

El desmoronamiento de este equipo solo es comparable a los problemas que deberá afrontar a partir de ahora

@smorenolaya

Fran Pastor golpea con su puño derecho la hierba del terreno de juego de Las Gaunas. Llueve, el viento es horrible y el frío considerable. Juanfran, con la cabeza arriba y haciendo oídos sordos, se retira bajo la bronca del respetable, a él y a todos sus compañeros, mientras digiere entre dientes que su compañero Fran Pastor le haya montado semejante bronca en medio del césped. “Lo que me faltaba”, pensaría, después de no dar ni una dentro del área. La cuestión es que en la última jugada del partido, en el último instante, el movimiento, parece, era de arrastre de Juanfran para que Fran Pastor ocupara el espacio vacío, al que mandaría Muneta la pelota, y Fran Pastor trataría de hacer algo digno. No hubo arrastre, por tanto no hubo espacio, y sí un balón lanzado por Muneta al segundo palo que Amelibia remató en fuera de juego. Se acabó el partido con la bronca de Fran Pastor y Juanfran, la posición de rodillas de Amelibia, los silbidos de la gente, el gesto furioso de Rafa Berges, la preocupación seria de la directiva, las llamadas a la luna de César Remón para ir todos juntos al centro del campo a dar la cara… y un serio y preocupante olor a descomposición en Las Gaunas. La Tercera es una posibilidad… y más cuando no se gana en Las Gaunas al segundo peor equipo de los 80 que disputan esta Segunda B, o cuando se empata con este Zamudio que solo había sumado un punto lejos de su feudo. Quince puntos necesita el equipo para salvarse, cinco victorias, no parecen muchas, o sí, teniendo en cuenta que a día de hoy lleva siete en todo el curso.

Y entonces resuena en la memoria colectiva del aficionado unas declaraciones de Carlos Pouso, director deportivo, relativas a la necesidad o no de fichar en este mercado de invierno un 9. “Yo nunca dije que fuera a venir un 9”, vino a decir en la presentación de Traver, último fichaje en el mercado de invierno. Y ningún 9 llegó. Y se marchó Mendi, que era un 9, desacertado, pero con cierta capacidad de esfuerzo y sacrificio. Y remató esta intervención defendiendo que Juanfran es el 9 y que es cuestión de tiempo que recupere la forma tras unos meses lesionado, y que “Marcos André nos ha maravillado a todos en estos partidos que ha jugado”. Tras esta declaración, dos partidos ha jugado su equipo ante rivales directos por la salvación: derrota en Socuéllamos y empate ante el peor visitante de la temporada en Las Gaunas. Goles de Traver y Amelibia, por cierto. Ni rastro de Juanfran –sigue en cero goles-, y con Marcos André empequeñecido por el costado izquierdo en la segunda parte porque queda claro que Juanfran es el 9, para Berges y para Pouso, a pesar de que se estrelle una y otra vez contra su incapacidad para llevar una hacia la portería; no lo logró ni contra un equipo que suma 53 goles en contra en este campeonato.

Con Juanfran de 9, Berges se está dejando buena parte de su credibilidad. Con el doble pivote en Las Gaunas ante el Zamudio, el técnico andaluz está reconociendo que su carácter ultradefensivo le impide ver la verdadera dimensión de los problemas: Adrián León está a años luz de su mejor versión, el equipo sigue sin defender, y arriba nadie hace goles. A todo esto, Carles Salvador (hizo el gol contra el Sestao o contra el Leioa) estuvo calentando casi toda la segunda parte en la banda, mientras enfadado esperaba una oportunidad que no le llegó, porque Berges, incomprensiblemente, no movió ni a Juanfran ni a Adrián León, y acabó el partido con solo dos cambios en relación a un once que no está funcionando. Por tanto, no cambió nada para seguir dejándose sobre sus decisiones buena parte de esa credibilidad que cosechó en las primeras semanas tras su llegada al club. La descomposición está haciendo efecto en la plantilla. La frustración por los resultados se está convirtiendo en broncas que en nada ayudan a solventar una situación que cada jornada que pasa es más compleja. Y los cambios que hizo fueron de difícil digestión en medio de esta descomposición. Traver y Titi, autores de los últimos goles blanquirrojos hasta el de Amelibia, fuera del campo. Los que ponían pases, fuera de la zona de decisión. Y la gente se lo hizo saber. Alegó Berges que llevan poco tiempo en el equipo, y que su estado físico no es el óptimo, pero sus cambios en nada mejoraron al equipo, que pasó a perder contra el Zamudio con un error de Miguel impropio, reflejo exacto de la descomposición actual motivada por un estado de nerviosismo y ansiedad que Berges no está sabiendo solventar.

El tanto de cabeza de Amelibia a la salida de un córner -12 sacaron los locales en todo el partido- solo reduce los daños de esta descomposición, de esta sensación de deterioro constante a la que no se pone remedio a la espera de sacar mayor rendimiento a lo que parece una buena plantilla jugador por jugador. Una buena plantilla descompuesta.

FICHA:

UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Caneda, Amelibia, Paredes; César Remón, Adrián León; Titi (Fran Pastor, m. 83), Muneta, Traver (Marcos André, m. 54); y Juanfran.

Zamudio: Barandiaran; Xabi Franco, Celador, Etxaniz, Garmendia; Barahona, De Eguino (De Gregorio, m. 81), Urcelay, Urigüen; Lozano (Huidobro, m. 58); y Julen Iriarte (Larrazabal, m. 39).

Goles: 0-1, m. 65, Larrazabal. 1-1, m. 74, Amelibia.

Árbitro: Sánchez Aparicio, del colegio catalán. Amonestó a los locales Paredes y Titi, ambas por protestar, y a Fran Pastor; y a los visitantes Urcelay y Julen Iriarte.

Incidencias: Partido jugado en Las Gaunas. Tarde fría, ventosa y lluviosa. Césped en buen estado aunque con el paso del tiempo se puso un poco pesado. El primer anillo de asientos de la Preferencia apenas se pudieron ocupar porque la lluvia llegaba hasta ellos por el fuerte viento.