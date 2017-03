La soledad de Rafa Berges

No era la primera opción para sustituir a Carlos Pouso, y tras la elección de un mal staff técnico, el entrenador andaluz parecía tener las semanas contadas en la UD Logroñés.

@smorenolaya.

Solo vino, y solo se va. Vino sin un preparador físico de confianza, y a su segundo no lo conocía de nada hasta coincidir en el primer entrenamiento. Un Dani Mallo que jamás fue presentado de forma oficial por algún responsable del club. Era una figura extraña que lucía la ropa oficial del equipo. Poco más se sabe de él.

Rafa Berges vino solo, se instaló en una casa sin luz ni agua durante un par de días, y en la más absoluta soledad se marcha. Fue presentado por Juanjo Guerreros en una rueda de prensa de lo más complicada para ambos porque en ella no estaba el máximo responsable de su fichaje, quien debía justificar su incorporación desde el aspecto técnico. Estaba de baja médica, un Pouso, por cierto, que fue presentado y renovado a bombo y platillo en la sala de prensa principal de Las Gaunas.

Para Berges el asunto quedó reducido a una diminuta sala en las oficinas del club, también en el propio estadio. Si su llegada se produjo en soledad, su marcha, 15 semanas después, fue aún más cruenta para un técnico que ha trabajado con profesionalidad del primer al último día, a pesar de que los resultados no le han acompañado. Rafa Berges el pasado domingo ofrecía una más que innecesaria rueda de prensa porque se sabía un entrenador despedido, tras la advertencia recibida la semana anterior, una más en su larga cuenta de avisos. Salió Berges a explicar lo inexplicable pues ya no era su responsabilidad cambiarlo. No hubo ni un último gesto de acompañamiento, de apoyo para enseñarle la puerta de salida con algo más de tacto. Salió de nuevo como llegó, solo ante preguntas incómodas que alguien debió responder por él. Pero en esta UD Logroñés se eligen muy bien las ruedas de prensa: a Traver y César Remón, sí; a Titi y a Berges, no.