UD Logroñés, 1 ; CF Fuenlabrada, 1.

La UD Logroñés supera en juego al Fuenlabrada pero acaba sumando un punto que parece alejarle definitivamente de sus objetivos más ambiciosos

Debut con gol de Marcos André deslucido por un resultado que sitúa al equipo en un escenario complejo en su resolución

@smorenolaya. Logroño.

Se desconoce cómo, cuándo y dónde se produjo semejante choque. Quizás la semana previa al choque en el secarral andaluz en el curso anterior. No se sabe a ciencia cierta. Pero sí la consecuencia del mismo: esa maldita astilla sangrante en el juego blanquirrojo que provoca que este equipo no sea capaz de ganar un partido de fútbol, pues el rival siempre parece tener algo más de calidad y de definición en sus filas. No gana cuando no lo merece, que no deja de ser una cuestión hasta cierto punto comprensible. El problema se agudiza cuando se observa, y esto es más serio, que tampoco se gana cuando el equipo lo merece. Y entonces, la cuestión se complica, el gesto se endurece, la conversación se avinagra, y el socio y su acompañante se marchan a casa bajo una tormenta invernal considerable farfullando entre dientes, maldiciendo en la lengua de Cervantes y jurando que nunca más: “Nunca más volveré a Las Gaunas”, aun sabiendo que dentro de quince días, pase lo que pase, pese al frío, regresará a su estadio porque juega su equipo. Y ya se sabe, hay que estar a las duras y a las maduras. “Quizás a la próxima llegue la reacción”. Manos a los bolsillos, cremallera hasta las orejas, y a pensar en el lunes por las calles desiertas de un húmedo domingo logroñés, con la cuesta de enero agudizando el mosqueo generalizado.

A las duras y a las maduras, que ahora están sobre el césped: no se gana ni cuando se merece. No se gana ni cuando se marca en el minuto 3 con gol de un muchacho llegado del filial, un tal Marcos André, al aprovechar un argumento natural en un 9, el rechace. No se gana ni tan siquiera cuando el rival no tira a puerta en todo el partido, ni cuando el rival no necesita un disparo para hacerte un gol. Con un ‘churro-centro’ de Molinero (siempre Molinero por el costado izquierdo) bastó para que el Fuenlabrada (Cristóbal parece que marcó con la mano) llevara el partido al empate a uno final que deja a los visitantes satisfechos porque siguen a tiro de piedra de cumplir su objetivo (a cuatro puntos del cuarto), mientras los riojanos, que no son capaces de ganar ni un partido aun siendo mejor que su rival en la mayor parte de las fases del partido, se empiezan a convencer, hasta que no se demuestre lo contrario, que lo mejor será sumar 20 puntos más cuanto antes, que ya vendrán tiempos mejores, en los que la astilla en el juego blanquirrojo haya sido extirpada, haya dejado de sangrar, haya cicatrizado, y un nuevo proyecto permita establecer un nuevo equilibrio entre experiencia y juventud, calidad y contundencia, cuando se acierte con la mayoría de jugadores, algo que no ha pasado en este campeonato. Y al que no parece haber prisa (o ‘pasta’) por ponerle solución con el mercado de invierno abierto desde el pasado 2 de enero, dos jornadas después, seis puntos en juego, cuatro puntos perdidos. Y César Remón firmado… y sancionado. En punta, un chico del filial sacando las castañas del fuego a la incapacidad demostrada por Mendi para hacer goles, y el regreso de Juanfran a unas cuantas semanas de ser un jugador rápido y desbordante que gane partidos, como se pudo comprobar en la última jugada del partido. Fue tan clara, evidente, y directa… que la acabó perdiendo por su lentitud en la toma de decisiones, en la ejecución de la idea tomada… La tuvo para ver todos en el estadio cómo la astilla en el cuerpo blanquirrojo continúa una semana más sangrando.

La UD Logroñés de Rafael Berges no es un equipo tan malo como para perder partidos, pero tampoco es tan bueno como para ganarlos. Así que en esta indefinición parece muy necesaria mantener intacta la ilusión por competir; pues de lo contrario, por aquello de dejarse ir tras perder el tren del ascenso junto al vértigo de verse en el abismo puede situar el asunto en un espacio impensable, indeseado, impropio y que a buen seguro sería injusto pues la dimensión de esta plantilla está muy por encima de su rendimiento, que cuando no deja de ser más o menos regular en el aspecto defensivo pasa a ser muy mediocre en el ofensivo, sin grandes recursos para reventar partidos en los momentos adecuados.

Pudo hacer en el primer tiempo Espina (de lo mejor sobre el césped) el segundo en un mano a mano con Ismael en una jugada con Muneta al primer toque que le dejó solo. La picó por encima del meta. Todo bien, todos perfectos. Hasta bonito. Y el cuero salió rozando el poste. Ese centímetro de acierto es el que parece separar a este equipo del éxito. Un leve detalle que con este nuevo empate, sin una nueva victoria, parece alejarle definitivamente de la lucha por la fase de ascenso… a no ser que una serie increíble de victorias digan lo contrario. Para ello, resulta obvio reconocer dónde se encuentra a día de hoy la cuestión central: el club puede o no arriesgar con al menos dos fichajes que permitan poner una venda sobre esa astilla sangrante del gol. Y no se puede esperar más tiempo. Pues esta espera solo posibilita la observación clara y precisa de esta astilla sangrante que continúa lastrando a un equipo que ya no gana ni cuando lo merece.

Ficha:

UD Logroñés: Miguel; Amelibia, Caneda, Pazó, Paredes; Muneta (Sergio García, m. 45), Adrián León, Carles Salvador, Sergio Reguilón; Espina (Mendi, 89) y Marcos André (Juanfran, m. 79).

CF Fuenlabrada: Ismael; Velasco (Nana, m. 78), Pavón, San José (Borja Sánchez, m. 57), Juanma, Fran García; Rubén Sanz, Luis Milla, Cristóbal (Cervero, m. 82); Molinero y Dioni.

Goles: 1-0, m. 3, Marcos André. 1-1, m. 65, Molinero.

Árbitro: Ávalos Marcos, del Colegio Catalán. Amonestó a los locales Carles Salvador y Sergio García; y a los visitantes San José, Velasco y Cristóbal.

Incidencias: Partido jugado en Las Gaunas. Segundo de la segunda vuelta, primero del año 2017 en Logroño. Césped en buen estado, peso a la mucha lluvia que cayó durante todo el choque. Frío, viento y lluvia en una tarde desapacible. Los socios pudieron llevar a un acompañante totalmente gratis. 2.600 personas en el estadio. 50 seguidores llegados desde Fuenlabrada.